Парламент Британии создал барьер для Джонсона и "жесткого" Brexit

Палата общин британского парламента в четверг приняла поправку, которая должна усложнить следующему премьер-министру возможность прекратить его деятельность и в обход парламента вывести страну из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, который скорее всего на следующей неделе возглавит правительство, хочет приостановить работу парламента в октябре. Так, считает Джонсон, парламент не сможет помешать ему вывести страну из ЕС без соглашения.

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В четверг депутаты поддержали поправку Бенна-Берта, которая должна не позволить Джонсону реализовать свой план. Поправка предусматривает, что даже если работа парламента будет прекращена, он должен вновь собраться по крайней мере на пять дней, чтобы рассмотреть вопрос о работе североирландского парламента.

Одобрение этой поправки не дает гарантий, что страна избежит "жесткого" выхода из ЕС. Но противники Brexit без соглашения могут использовать дополнительное время, чтобы провести через парламент законы, которые не допустят "жесткого" сценария. Пока нет понимания, какие альтернативы предложит парламент.

По плану, Британия должна выйти из ЕС 31 октября. Если к этому времени парламент не утвердит соглашение между правительством Великобритании и Евросоюзом, то страна должна оставить ЕС без соглашения. Это может иметь для страны тяжелые экономические последствия.