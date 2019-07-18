Сійярто пояснив відсутність делегації Угорщини під час голосування за повернення РФ в ПАРЄ

Угорщина не брала участі у голосуванні щодо повернення російської делегації в ПАРЄ через рішення своєї делегації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Угорщини Пітер Сійярто в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Насправді, це було рішення нашої делегації — ви знаєте, що члени парламенту незалежні від уряду. Що я можу сказати про повернення Росії з позиції уряду. Ми, центральні європейці — як і ви, українці, маємо дуже чітке розуміння висновків, які можна почерпнути з нашої історії. Один з цих висновків — завжди, коли є конфлікт між Заходом і Сходом, ми від цього програємо. Це історичний факт. Тож ми підтримуємо діалог, ми підтримуємо дискусію", - сказав Сійярто.

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Він додав, що Рада Європи, по суті, один з останніх майданчиків — разом з ОБСЄ — де є можливість дискусії між Заходом і Сходом.

"Я не думаю, що рішення про дозвіл росіянам брати участь в роботі Ради Європи могли розглядати як оцінку їхньої політики, хороша вона чи погана. Думаю, це рішення було технічним, задля відновлення платформи для обговорень. І в цьому немає жодної оцінки внутрішньої ​політики Росії", - сказав міністр.

Водночас Сійярто визнав, що навіть після повернення російської делегації немає жодних гарантій того, що результат діалогу буде позитивним: "Але ми на це маємо сподіватись".

Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій.