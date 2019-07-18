Сийярто объяснил отсутствие делегации Венгрии во время голосования за возврат РФ в ПАСЕ

Венгрия не участвовала в голосовании о возвращении российской делегации в ПАСЕ из-за решения своей делегации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Венгрии Питер Сийярто в интервью "Голосу Америки".

"На самом деле, это было решение нашей делегации - вы знаете, что члены парламента независимы от правительства. Что я могу сказать о возвращении России с позиции правительства. Мы, центральные европейцы - как и вы, украинцы, имеем очень четкое понимание выводов, которые можно почерпнуть из нашей истории. Один из этих выводов - всегда, когда есть конфликт между Западом и Востоком, мы от этого проиграем. Это исторический факт. Поэтому мы поддерживаем диалог, мы поддерживаем дискуссию", - сказал Сийярто.

Он добавил, что Совет Европы, по сути, одна из последних площадок - вместе с ОБСЕ - где есть возможность дискуссии между Западом и Востоком.

"Я не думаю, что решение о разрешении россиянам участвовать в работе Совета Европы могли рассматривать как оценку их политики, хорошая она или плохая. Думаю, это решение было техническим, для восстановления платформы для обсуждений. И в этом нет никакой оценки внутренней политики России", - сказал министр.

В то же время Сийярто признал, что даже после возвращения российской делегации нет никаких гарантий того, что результат диалога будет положительным: "Но мы на это должны надеяться".

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.