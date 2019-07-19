Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 послов
Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
Глава государства уволил посла Украины в США Валерия Чалого и посла Украины в Армении Петра Литвина.
Также Зеленский освободил:
Сергея Пасько - посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.
Юрия Дюдина - посла Украины в Аргентине, а также Парагвае, Уругвае и Чили по совместительству.
Татьяну Ижевске - посла Украины в Ватикане и с должности посла Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса i Мальты по совместительству.
Валентина Шевелева - посла Украины в Туркменистане.
Бориса Гуменюка - посла Украины в Республике Кипр.
Алексея Шовкопляса - посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Королевстве Камбоджа по совместительству.
Валерия Александрука - посла Украины в Нигерии, а также в Гане, Бенине и Сьерра-Леоне по совместительству.
Тараса Кузьмича - посла Украины в Южно-Африканской Республике.
Ярослава Коваля - посла Украины в Марокко.
Напомним, в Офисе президента ранее анонсировали решение заменить 12 руководителей посольств, в частности в Соединенных Штатах, объясняя это необходимостью ротации.