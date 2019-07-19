Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 послов

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Глава государства уволил посла Украины в США Валерия Чалого и посла Украины в Армении Петра Литвина.

Также Зеленский освободил:

Сергея Пасько - посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Юрия Дюдина - посла Украины в Аргентине, а также Парагвае, Уругвае и Чили по совместительству.

Татьяну Ижевске - посла Украины в Ватикане и с должности посла Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса i Мальты по совместительству.

Валентина Шевелева - посла Украины в Туркменистане.

Бориса Гуменюка - посла Украины в Республике Кипр.

Алексея Шовкопляса - посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Королевстве Камбоджа по совместительству.

Валерия Александрука - посла Украины в Нигерии, а также в Гане, Бенине и Сьерра-Леоне по совместительству.

Тараса Кузьмича - посла Украины в Южно-Африканской Республике.

Ярослава Коваля - посла Украины в Марокко.

Напомним, в Офисе президента ранее анонсировали решение заменить 12 руководителей посольств, в частности в Соединенных Штатах, объясняя это необходимостью ротации.