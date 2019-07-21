У Варшаві з самого ранку черга на дільниці для голосування

У Польщі українці почали голосувати на дострокових виборах до Верховної ради, до відкриття дільниці сформувалася невелика черга.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол України в Польщі Андрій Дещиця опублікував фото з виборчої дільниці у Варшаві, на яких видно, як люди стоять у черзі в очікування на голосування.

Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 21 липня 2019 р.

Перед відкриттям дільниці присутні виконали гімну України, на будівлі посольства також розміщений банер із закликом звільнити Олега Сенцова.

Українці у Польщі можуть проголосувати на чотирьох виборчих дільницях, окрім Варшави вони утворені в Гданську, Кракові та Любліні.

Під час президентських виборів на дільниці у Варшаві були величезні черги, навіть довелося продовжити роботу після 20:00.