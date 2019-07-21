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В Варшаве с самого утра очередь на участке для голосования

Воскресенье, 21 июля 2019, 09:41

В Польше украинцы начали голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду, до открытия участка сформировалась небольшая очередь.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Украины в Польше Андрей Дещица опубликовал фото с избирательного участка в Варшаве, на которых видно, как люди стоят в очереди в ожидании голосования.

Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме Варшавы они образованы в Гданьске, Кракове и Люблине.

Во время президентских выборов на участке в Варшаве были огромные очереди, даже пришлось продолжить работу после 20:00.

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