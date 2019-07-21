В Варшаве с самого утра очередь на участке для голосования

В Польше украинцы начали голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду, до открытия участка сформировалась небольшая очередь.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Украины в Польше Андрей Дещица опубликовал фото с избирательного участка в Варшаве, на которых видно, как люди стоят в очереди в ожидании голосования.

Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 21 липня 2019 р.

Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме Варшавы они образованы в Гданьске, Кракове и Люблине.

Во время президентских выборов на участке в Варшаве были огромные очереди, даже пришлось продолжить работу после 20:00.