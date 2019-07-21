Вибори в Раду: українці завершили голосування на першій закордонній дільниці

На виборчій дільниці в Австралії, яка відкрилась першою серед закордонних дільниць, завершилось голосування на дострокових виборах до Верховної ради.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дільниця в Канберрі, утворена при посольстві України, відкрилась найпершою серед всіх закордонних дільниць - о 23:00 за київським часом ще напередодні. Проголосувати на ній могли і громадяни України з Нової Зеландії.

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За даними комісії, станом на 16:00 за місцевим часом проголосували 50 українців. Остаточні дані щодо явки оголосять пізніше.

Після Австралії голосувати почали українці в Японії та Південній Кореї, пізніше - у Казахстані.

Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 102 дільничні комісії. Українці голосують у 72 країнах світу.

Вибори до парламенту завершаться після закриття останньої дільниці у Сан-Франциско. Голосування там триватиме до 6 ранку за Києвом 22 липня.