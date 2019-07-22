Британію "відсторонили" від зустрічі ЄС з кібербезпеки – ЗМІ

Посол Великої Британії в ЄС поскаржився на те, що британські чиновники були "відсторонені" від засідання ЄС з кібербезпеки, яке стосувалося ризиків китайського виробника обладнання Huawei.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Британія має вийти з ЄС 31 жовтня, але до того часу країна залишається повноправним членом з правом бути присутньою на засіданнях, які не включають обговорення Brexit.

На порядку денному засідання з кібербезпеки, яке відбулося 25 червня, були кіберстандарти і захист мереж 5G в контексті потенційних ризиків безпеки від присутності Huawei в Європі.

Посол Британії в ЄС Тім Барроу стверджував, що участь Британії в таких зустрічах не загрожує інтересам безпеки ЄС. Він висловив жаль з приводу того, що немає жодної чіткої причини для виключення.

Лондон ще не визначився з питанням, чи обмежувати використання обладнання Huawei. Раніше британський парламентський комітет з науки і технологій порадив уряду заборонити обладнання Huawei в так званих основних частинах телекомунікаційних мереж, зберігаючи при цьому решту ринку для китайських виробників телекомунікаційного обладнання.

Парламентська комісія з розвідки і безпеки закликала наступного прем'єр-міністра швидко прийняти рішення.