Британию "отстранили" от встречи ЕС по кибербезопасности - СМИ

Посол Великобритании в ЕС пожаловался на то, что британские чиновники были "отстранены" от заседания ЕС по кибербезопасности, которое касалось рисков китайского производителя оборудования Huawei.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, но к тому времени страна остается полноправным членом с правом присутствовать на заседаниях, которые не включают обсуждение Brexit.

В повестке дня заседания по кибербезопасности, которое состоялось 25 июня, были киберстандарты и защита сетей 5G в контексте потенциальных рисков безопасности от присутствия Huawei в Европе.

Посол Британии в ЕС Тим Барроу утверждал, что участие Великобритании в таких встречах не угрожает интересам безопасности ЕС. Он выразил сожаление по поводу того, что нет никакой четкой причины для исключения.

Лондон еще не определился с вопросом, ограничивать ли использование оборудования Huawei. Ранее британский парламентский комитет по науке и технологиям посоветовал правительству запретить оборудование Huawei в так называемых основных частях телекоммуникационных сетей, сохраняя при этом остальные рынке для китайских производителей телекоммуникационного оборудования.

Парламентская комиссия по разведке и безопасности призвала следующего премьер-министра быстро принять решение.