Генсек Ради Європи: браво президенту Зеленському і його партії

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Не корумповані інститути, яким люди можуть довіряти, - це шлях до суверенної української держави ", - написав Ягланд у Twitter.

Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Ukrainian state