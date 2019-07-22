У ЄС розповіли, чого чекають від нової ВР, та порадили не оголошувати дострокові місцеві вибори

Європейський союз вважає, що після перемоги партії "Слуга народу" на парламентських виборах нова влада взяла на себе відповідальність за події в Україні.

Про це йдеться у спеціальній заяві речниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майї Косьянчич, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Читайте також Наступниця Меркель оцінила вибори в Україні, назвала 3 ключові сфери для реформ

"Після президентських виборів український народ вчергове дав потужний мандат на проведення реформ у наступні п'ять років. Тепер нова влада несе відповідальність за те, щоби задовольнити очікування громадян України", - заявила офіційна представниця Євросоюзу.

За її словами Євросоюз готовий до співпраці із новою Радою та майбутнім урядом,пріоритетом якого має бути "просування політичної асоціації та економічної інтеграції та проведення реформ, що лежать в основі нашої Угоди про асоціацію".

У заяві представниці ЄС виділено низку секторів для першочергових реформ: підтримку верховенства права, боротьбу з корупцією, сферу енергетики та забезпечення макроекономічної стабільності.

При цьому, попри численні заяви лідерів "Слуги народу" та представників офісу президента Зеленського про те, що вони розглядають можливість оголошення дострокових місцевих виборів, у заяві від імені ЄС окремо підкреслюється, що Євросоюз чекає на проведення місцевих виборів лише наступного року. До цього часу, на їхню думку, українська влада має врахувати проблеми нинішніх виборів, включаючи повідомлення про купівлю голосів.

"Важливо, щоб українські органи влади врахували виявлені недоліки на основі рекомендацій (спостережної місії) БДІПЛ ОБСЄ до запланованого виборчого циклу, включаючи місцеві вибори 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Дипломатичні джерела "Європейської правди" окремо підкреслюють, що згадка про планову кампанію 2020 року є сигналом для української влади та порадою не проводити достроково ще й місцеві вибори.