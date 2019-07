Генсек Совета Европы: браво президенту Зеленскому и его партии

Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд поздравил партию "Слуга народу" с победой на досрочных выборах в парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга Народу". Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал Ягланд в Twiitter.

Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Ukrainian state