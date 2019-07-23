В Брюсселі чекають на Джонсона з засторогою: "жорсткий" Brexit буде трагедією

"Жорсткий" Brexit стане трагедією як для ЄС, так і для Великої Британії, заявив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс на тлі обрання Бориса Джонсона главою Консервативної партії Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У вівторок Борис Джонсон був обраний лідером британських консерваторів. Він замінить Терезу Мей на посту прем'єр-міністра в середу.

Джонсон, лідер кампанії на підтримку Brexit перед референдумом про членство в ЄС у 2016 році, неодноразово заявляв про свій намір або переглянути домовлену з блоком угоду про вихід, або вивести країну з ЄС без угоди до 31 жовтня.

"Brexit без угоди, жорсткий Brexit, стане трагедією для всіх сторін, не тільки для Великої Британії", - заявив Тіммерманс у вівторок. "Ми всі постраждаємо, якщо це станеться", - додав він.

"Велика Британія досягла угоди з Європейським союзом, і Європейський союз буде дотримуватися цієї угоди", - сказав Тіммерманс.

"Ми почуємо, що скаже новий прем'єр-міністр, коли приїде в Брюссель ... Це найкраща угода з можливих", - додав віцепрезидент комісії.

ЄС готується до "жорсткого" Brexit або до ще однієї відстрочки виходу Британії, якщо Джонсон виконає свої обіцянки.

Читайте також: Дикий Brexit та підтримка України: чого чекати від Бориса Джонсона на чолі уряду Британії