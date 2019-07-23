В Брюсселе ждут Джонсона с предостережением: "жесткий" Brexit будет трагедией

"Жесткий" Brexit станет трагедией как для ЕС, так и для Великобритании, заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на фоне избрания Бориса Джонсона главой Консервативной партии Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters .

Во вторник Борис Джонсон был избран лидером британских консерваторов. Он заменит Терезу Мэй на посту премьер-министра в среду.

Джонсон, лидер кампании в поддержку Brexit перед референдумом о членстве в ЕС в 2016 году, неоднократно заявлял о своем намерении или пересмотреть оговоренное с блоком соглашение о выходе, или вывести страну из ЕС без соглашения до 31 октября.

"Brexit без соглашения, жесткий Brexit, станет трагедией для всех сторон, не только для Великобритании", - заявил Тиммерманс во вторник. "Мы все пострадаем, если это произойдет", - добавил он.

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"Великобритания достигла соглашения с Европейским Союзом, и Европейский Союз будет придерживаться этого соглашения", - сказал Тиммерманс.

"Мы услышим, что скажет новый премьер-министр, когда приедет в Брюссель... Это лучшее соглашение из возможных", - добавил вице-президент комиссии.

ЕС готовится к "жесткому" Brexit или к еще одной отсрочке выхода Британии, если Джонсон выполнит свои обещания.

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