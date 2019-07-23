В Італії надумали боротися з залежністю підлітків від мобілок
Депутат від популістської партії влади Італії "Рух 5 зірок" запропонувала законопроект, спрямований на боротьбу із залежністю підлітків від мобільних телефонів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
Законопроект пропонує проводити просвітницькі курси у школах та кампанії з підвищення обізнаності, а також перевиховувати в медичних центрах молодь із найгіршим рівнем залежності.
У законопроекті також міститься прохання до поштової поліції Італії відстежувати надмірне використання мобільних телефонів.
Депутат Вітторія Каса стверджує, що використання підлітками телефонів "стає все гіршим і гіршим, і з цим потрібно поводитися як із залежністю".
"Ми згодні з дослідженнями, які показують, що очікування "лайків" після публікації в соціальних мережах викликає поява в мозку хімічного дофаміну. Це те ж саме, що азартна гра", - сказала вона.
У законопроекті наводяться дані про те, що вісім з десяти італійських підлітків бояться втратити свої телефони та підключення до інтернету. Ця боязнь відома також як "номофобія".
У той час як деякі дослідження виявили взаємозв'язок між використанням телефону і залежністю, деякі вчені скептично ставляться до цього.