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В Італії надумали боротися з залежністю підлітків від мобілок

Вівторок, 23 липня 2019, 19:57

Депутат від популістської партії влади Італії "Рух 5 зірок" запропонувала законопроект, спрямований на боротьбу із залежністю підлітків від мобільних телефонів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Законопроект пропонує проводити просвітницькі курси у школах та кампанії з підвищення обізнаності, а також перевиховувати в медичних центрах молодь із найгіршим рівнем залежності. 

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У законопроекті також міститься прохання до поштової поліції Італії відстежувати надмірне використання мобільних телефонів.

Депутат Вітторія Каса стверджує, що використання підлітками телефонів "стає все гіршим і гіршим, і з цим потрібно поводитися як із залежністю".

"Ми згодні з дослідженнями, які показують, що очікування "лайків" після публікації в соціальних мережах викликає поява в мозку хімічного дофаміну. Це те ж саме, що азартна гра", - сказала вона.

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У законопроекті наводяться дані про те, що вісім з десяти італійських підлітків бояться втратити свої телефони та підключення до інтернету. Ця боязнь відома також як "номофобія".

У той час як деякі дослідження виявили взаємозв'язок між використанням телефону і залежністю, деякі вчені скептично ставляться до цього.

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Італія
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