В Италии решили бороться с зависимостью подростков от мобилок

Депутат от популистской партии власти Италии "Движение 5 звезд" предложила законопроект, направленный на борьбу с зависимостью подростков от мобильных телефонов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Законопроект предлагает проводить просветительские курсы в школах и кампании по повышению осведомленности, а также перевоспитывать в медицинских центрах молодежь с самым худшим уровнем зависимости.

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В законопроекте также содержится просьба к почтовой полиции Италии отслеживать чрезмерное использование мобильных телефонов.

Депутат Виттория Касса утверждает, что использование подростками телефонов "становится все хуже и хуже, и с этим нужно обращаться как с зависимостью".

"Мы согласны с исследованиями, которые показывают, что ожидания "лайков "после публикации в социальных сетях вызывает появление в мозгу химического дофамина. Это то же самое, что азартная игра", - сказала она.

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В законопроекте приводятся данные о том, что восемь из десяти итальянских подростков боятся потерять свои телефоны и подключение к интернету. Эта боязнь известная также как "номофобия".

В то время как некоторые исследования выявили взаимосвязь между использованием телефона и зависимостью, некоторые ученые скептически относятся к этому.