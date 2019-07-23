У Польщі зафіксували рекордно низький рівень безробіття

У червні рівень безробіття в Польщі становив 5,3% - це найнижчи показник за останні 30 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це свідчать оприлюднені Головним статистичним управлінням дані.

У червні рівень безробіття в Польщі досяг 5,3%, у травні - 5,4%.

Економістка Моніка Куртек звернула увагу, що інформація про рівень безробіття відповідає оцінкам Міністерства родини, праці та соціальної політики, і показник є найменшим за період державних перетворень після 1989 року.

"Це черговий рекорд під оглядом рівня безробіття – воно є найнижчим від початку політичних змін у Польщі. Разом з тим кількість безробітних уперше знизилася до менше як 900 тисяч, і це – також певний рекорд", - сказала вона.