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У Польщі зафіксували рекордно низький рівень безробіття

Вівторок, 23 липня 2019, 20:28

У червні рівень безробіття  в Польщі становив 5,3% - це найнижчи показник за останні 30 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це свідчать оприлюднені Головним статистичним управлінням дані. 

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У червні рівень безробіття в Польщі досяг 5,3%, у травні - 5,4%.

Економістка Моніка Куртек звернула увагу, що інформація про рівень безробіття відповідає оцінкам Міністерства родини, праці та соціальної політики, і показник є найменшим за період державних перетворень після 1989 року.

"Це черговий рекорд під оглядом рівня безробіття – воно є найнижчим від початку політичних змін у Польщі. Разом з тим кількість безробітних уперше знизилася до менше як 900 тисяч, і це – також певний рекорд", - сказала вона.

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