У швейцарських Альпах загинули двоє альпіністів

У швейцарських Альпах в результаті нещасного випадку біля верхів'я знаменитої гори Маттергорн загинули двоє альпіністів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP, про це у четвер заявила поліція Швейцарії.

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Поліція у кантоні Вале повідомила, що двоє людей, серед яких і гірський гід, зірвались після того, як на них упав камінь.

Інцидент стався в середу вранці на висоті близько 4250 метрів над рівнем моря. Тіла виявили на висоті близько 3600 метрів в середу ввечері.

Влада у процесі ідентифікації жертв. Наразі не зрозуміло, що стало причиною падіння каменя.

Маттергорн заввишки 4478 метрів є одним із найвищих і знаменитих піків в Альпах. Він розташований на кордоні між Швейцарією та Італією.