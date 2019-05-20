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Ейфелеву вежу евакуювали через альпініста

Понеділок, 20 травня 2019, 17:34

Ейфелева вежа була евакуйована після того, як співробітники помітили чоловіка, який піднімався по зовнішній стороні культової пам'ятки Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

 "Ейфелева вежа наразі закрита до подальшого повідомлення. Ми радимо нашим відвідувачам відкласти свій візит", - йдеться у повідомленні вежі у Twitter.

На місце події прибули поліцейські. "Був помічений альпініст. Це стандартна процедура: ми повинні зупинити людину, і в цьому випадку ми евакуюємо вежу", - заявив один із співробітників.

Минулого тижня у Парижі відбулися святкові заходи з нагоди 130-річчя Ейфелевої вежі.

Близько 6 мільйонів людей щороку піднімаються на Ейфелеву вежу, на додаток до натовпу туристів, які просто приходять подивитися на творіння Гюстава Ейфеля, збудоване в якості тимчасової споруди для Всесвітньої виставки 1889 року.

На той час вежа була найвищим у світі пам'ятником і завдяки суворим містобудівним правилам Парижа вона досі височіє над міським горизонтом.

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