Ейфелеву вежу евакуювали через альпініста

Ейфелева вежа була евакуйована після того, як співробітники помітили чоловіка, який піднімався по зовнішній стороні культової пам'ятки Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ейфелева вежа наразі закрита до подальшого повідомлення. Ми радимо нашим відвідувачам відкласти свій візит", - йдеться у повідомленні вежі у Twitter.

⚠️

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.