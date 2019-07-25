В швейцарских Альпах погибли двое альпинистов

В швейцарских Альпах в результате несчастного случая в верховьях знаменитой горы Маттергорн погибли двое альпинистов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом в четверг заявила полиция Швейцарии.

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Полиция в кантоне Вале сообщила, что два человека, среди которых и горный гид, сорвались после того, как на них упал камень.

Инцидент произошел в среду утром на высоте около 4250 метров над уровнем моря. Тела обнаружили на высоте около 3600 метров в среду вечером.

Власть в процессе идентификации жертв. Пока не ясно, что стало причиной падения камня.

Маттерхорн высотой 4478 метров является одним из самых высоких и знаменитых пиков в Альпах. Он расположен на границе между Швейцарией и Италией.