У Сербії затримали жінку, що погрожувала дітям президента Вучича

Сербська поліція затримала жінку за підозрою у погрозах дітям президента Александара Вучича у Twitter.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію РТС.

Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ Сербії, співробітники Департаменту по боротьбі з кіберзлочинністю, затримали мешканку міста Шабац через підозри у скоєнні злочину, що загрожує безпеці держслужбовця.

Жінку підозрюють у надсиланні погроз дітям президента Сербії Александара Вучича через Twitter.

Її затримали на строк до 48 годин, після чого її долю вирішить прокуратура.

Глава МВС Небойша Стефанович заявив вчора , що поліція очікує відповіді від Twitter, на підставі якої у них буде формальна юридична підстава для входу в помешкання підозрюваної і арешту.

Говорячи про погрози йому і його дітям, Вучич заявив про розчарування ненавистю до прогресу у Сербії.

Погрози надсилалися у зв'язку з китайськими інвестиціями в Смедеревський металургійний завод.