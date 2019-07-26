В Сербии задержали женщину, угрожавшую детям президента Вучича

Сербская полиция задержала женщину по подозрению в угрозах детям президента Александара Вучича в Twitter.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию РТС.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Сербии, сотрудники Департамента по борьбе с киберпреступностью задержали жительницу города Шабац по подозрению в совершении преступления, угрожающего безопасности госслужащего.

Женщину подозревают в отправке угроз детям президента Сербии Вучича через Twitter.

Ее задержали на срок до 48 часов, после чего ее судьбу решит прокуратура.

Глава МВД Небойша Стефанович заявил вчера, что полиция ожидает ответа от Twitter, на основании которого у них будет формальное юридическое основание для входа в помещение подозреваемого и ареста.

Говоря об угрозах ему и его детям, Вучич заявил о разочаровании ненавистью к прогрессу в Сербии.

Угрозы направлялись в связи с китайскими инвестициями в Смедеревский металлургический завод.