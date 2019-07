Трамп пригрозил обложить пошлинами французское вино

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести тарифы на вино из Франции после того, как страна ввела новый цифровой налог, который затрагивает технологические компании США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Это может быть вино, это может быть что-то другое", - сказал Трамп.

Перед этим в своей заметке в Twitter он заявил о возможности "существенных взаимных действий" против Франции из-за налога.

"Франция ввела цифровой налог на наши крупные американские технологические компании. Если им кому и надо платить налоги, то это должна быть их родина, США. В ближайшее время мы объявим о существенных взаимных действиях на глупости Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!" - заявил Трамп.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!