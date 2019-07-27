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Джонсон висунув ЄС умову, за якої Британія погодиться на угоду про Brexit

Субота, 27 липня 2019, 15:27

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив Європейський Союз, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму щодо Північної Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якщо ми позбудемося бекстопу  цілком і повністю, то ми досягнемо великого прогресу", - сказав Джонсон.

Він додав, що у нього "дуже дружні стосунки" з лідерами ЄС.

"Підхід уряду Великої Британії не буде відсторонений або вичікувальний, що вони самі прийдуть до нас: ми намагатимемося вирішити цю проблему, і будемо це робити в дусі дружби та співпраці" – заявив прем’єр.

"Але ми не можемо зробити це до тих пір, поки є антидемократичний Бекстоп, який намагається розділити нашу країну, лишається на місці", - сказав він.

У четвер Джонсон сказав у своєму першому на посту прем’єра виступі в парламенті, що з угоди про Brexit необхідно виключити контраверсійний механізм "бекстоп" - тоді можливий упорядкований вихід Британії з блоку. "Бекстоп" - механізм, покликаний запобігти поверненню жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

ЄС назвав вимогу Джонсона щодо Brexit неприйнятною.

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