Джонсон висунув ЄС умову, за якої Британія погодиться на угоду про Brexit
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив Європейський Союз, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму щодо Північної Ірландії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Якщо ми позбудемося бекстопу цілком і повністю, то ми досягнемо великого прогресу", - сказав Джонсон.
Він додав, що у нього "дуже дружні стосунки" з лідерами ЄС.
"Підхід уряду Великої Британії не буде відсторонений або вичікувальний, що вони самі прийдуть до нас: ми намагатимемося вирішити цю проблему, і будемо це робити в дусі дружби та співпраці" – заявив прем’єр.
"Але ми не можемо зробити це до тих пір, поки є антидемократичний Бекстоп, який намагається розділити нашу країну, лишається на місці", - сказав він.
У четвер Джонсон сказав у своєму першому на посту прем’єра виступі в парламенті, що з угоди про Brexit необхідно виключити контраверсійний механізм "бекстоп" - тоді можливий упорядкований вихід Британії з блоку. "Бекстоп" - механізм, покликаний запобігти поверненню жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.
ЄС назвав вимогу Джонсона щодо Brexit неприйнятною.