Джонсон висунув ЄС умову для впорядкованого Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у четвер, що з угоди про Brexit необхідно виключити контраверсійний механізм "бекстоп" - тоді можливий упорядкований вихід Британії з блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

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У четвер Джонсон сказав у своєму першому на посту прем’єра виступі в парламенті, що потрібно скасувати "бекстоп" - механізм, покликаний запобігти поверненню жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

"Необхідно чітко розуміти, що шлях до угоди полягає в скасуванні "бекстопу", - сказав Джонсон. Про "бекстоп", який міститься в угоді з ЄС про вихід Британії, з Брюсселем минулого року домовилася попередня прем’єрка Тереза Мей.

Це найбільш спірна частина угоди для британських парламентарів. Вони побоюються, що цей механізм відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства. Уряд Джонсона не має більшості в парламенті, тому опирається на підтримку 10 північноірландських депутатів, які жорстко виступають проти "бекстопу".

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Джонсон пообіцяв домовитися про нову угоду по Brexit з ЄС менш ніж за 99 днів. Він попередив: якщо лідери ЄС відмовляться, тоді Британія покине блок без угоди.

Досі ЄС неодноразово відмовлявся переписати угоду про вихід, але заявив, що може змінити "Політичну декларацію" про майбутні зв'язки, яка є частиною угоди.