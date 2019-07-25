ЄС назвав вимогу Джонсона щодо Brexit неприйнятною

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє назвав неприйнятною вимогу нового прем’єра Британії Бориса Джонсона вилучити з угоди про вихід так званий механізм "бекстоп".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі Барньє до європейських дипломатів, який опинився в розпорядженні Sky News.

У четвер Джонсон сказав у своєму першому на посту прем’єра виступі в парламенті, що з угоди про Brexit необхідно виключити контраверсійний механізм "бекстоп" - тоді можливий упорядкований вихід Британії з блоку. "Бекстоп" - механізм, покликаний запобігти поверненню жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

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У листі Барньє називає ідею Джонсона "неприйнятною", а його сьогоднішню промову - "войовничою". Він звинуватив британського прем'єра в спробі чинити тиск на єдність ЄС.

"Варіант виходу без угоди ніколи не буде вибором ЄС, але ми все повинні бути готові до всіх сценаріїв", - сказав він.

"Що залишається важливим з нашого боку, то це зберігати спокій, дотримуватися наших принципів і демонструвати солідарність і єдність 27 країн-членів", - додав Барньє.

"Бекстоп" є найбільш спірною частиною угоди про Brexit для британських парламентарів. Вони побоюються, що цей механізм відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства. Уряд Джонсона не має більшості в парламенті, тому опирається на підтримку 10 північноірландських депутатів, які жорстко виступають проти "бекстопу".

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Джонсон пообіцяв домовитися про нову угоду по Brexit з ЄС менш ніж за 99 днів. Він попередив: якщо лідери ЄС відмовляться, тоді Британія покине блок без угоди.

Досі ЄС неодноразово відмовлявся переписати угоду про вихід, але заявив, що може змінити "Політичну декларацію" про майбутні зв'язки, яка є частиною угоди.