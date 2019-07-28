Євросоюз відреагував на масові затримання в Москві

У Євросоюзі занепокоєні масовими затриманнями на несанкціонованому мітингу в Москві в суботу та закликають до забезпечення демократичного процесу на виборах у вересні у російській столиці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичного відомства ЄС Майї Косьянчич, оприлюдненій в суботу.

"Ці затримання та неспівмірне застосування сили до мирних протестувальників, що послідували за серією арештів і рейдів проти опозиційних політиків в останні дні, знову підривають фундаментальні права на свободу слова, зібрань і об'єднань. Ці основні права закріплені в російській Конституції, і ми очікуємо, що вони будуть захищені", - йдеться в заяві.

У ЄС відзначають: щоб майбутні вибори до місцевих органів влади у вересні 2019 року стали справді демократичними, необхідно забезпечити рівні умови для всіх та інклюзивне політичне середовище.

В Євросоюзі очікують на дотримання Росією міжнародних зобов'язань в ході регіональних виборів у вересні 2019 року.

Більше тисячі мирних демонстрантів, в тому числі відомі опозиційні діячі та журналісти, були затримані в суботу в Москві. Вони закликали до вільних і демократичних виборів у Москві у вересні 2019 року.