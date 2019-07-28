Евросоюз отреагировал на массовые задержания в Москве

В Евросоюзе обеспокоены массовыми задержаниями на несанкционированном митинге в Москве в субботу и призывают к обеспечению демократического процесса на выборах в сентябре в российской столице.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства ЕС Майя Косьянчич, обнародованном в субботу.

"Эти задержания и несоизмеримое применения силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и рейдов против оппозиционных политиков в последние дни, снова подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений. Эти основные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают: чтобы предстоящие выборы в местные органы власти в сентябре 2019 года стали действительно демократическими, необходимо обеспечить равные условия для всех и инклюзивную политическую среду.

В Евросоюзе ожидают соблюдения Россией международных обязательств в ходе региональных выборов в сентябре 2019 года.

Более тысячи мирных демонстрантов, в том числе известные оппозиционные деятели и журналисты, были задержаны в субботу в Москве. Они призывали к свободным и демократическим выборам в Москве в сентябре 2019 года.