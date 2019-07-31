Прем’єрка Молдови восени здійснить візит в Москву

Прем'єр-міністр Майя Санду восени вирушить з візитом до Москви.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила в інтерв'ю російському агентству ТАСС.

"На початку вересня в Москву поїде міністр закордонних справ. Мій візит відбудеться невдовзі після цього", - сказала Санду.

Вона повідомила, що під час візиту планує обговорити "весь спектр двостороннього порядку". Зокрема — питання торгівлі, перебування громадян Молдови в Росії, проблематику придністровського врегулювання, російську військову присутність у Придністров'ї, боротьбу з відмиванням грошей.

Також Санду зазначила, що у вересні відбудеться засідання міжурядової комісії, на якій молдовська сторона планує обговорити торгівлю з Росією і поставки газу.

"Ми не бачимо суперечностей між зоною поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі з ЄС, яка є частиною нашого договору про асоціацію, і зоною вільної торгівлі в рамках СНД. Ми хотіли б, щоб обидва ці режими вільної торгівлі були доступні для нашої країни", - сказала Санду.