Премьер Молдовы осенью посетит с визитом Москву

Премьер-министр Майя Санду осенью отправится с визитом в Москву.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в интервью российскому агентству ТАСС.

"В начале сентября в Москву поедет министр иностранных дел. Мой визит состоится вскоре после этого", - сказала Санду.

Она сообщила, что во время визита планирует обсудить "весь спектр двусторонней повестки". В частности - вопросы торговли, пребывание граждан Молдовы в России, проблематику приднестровского урегулирования, российское военное присутствие в Приднестровье, борьбу с отмыванием денег.

Санду также отметила, что в сентябре состоится заседание межправительственной комиссии, на котором молдавская сторона планирует обсудить торговлю с Россией и поставки газа.

"Мы не видим противоречий между зоной углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС, которая является частью нашего соглашения об ассоциации, и зоной свободной торговли в рамках СНГ. Мы хотели бы, чтобы оба эти режима свободной торговли были доступны для нашей страны", - сказала Санду.