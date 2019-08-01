Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На півночі Німеччини пройшли повені, у Берліні – надзвичайна ситуація

Німеччина відмовилася брати участь у військовій місії США в Ормузькій протоці

У Каталонії скасували заборону носити бороду для працівників Burger King

У Кремлі побачили натяк на відновлення відносин зі США після розмови Трампа і Путіна






У Боснії звільнили брата мільярдера Лакшмі Міттала після виплати понад 12 млн євро

Четвер, 1 серпня 2019, 11:19

В Боснії відпустили з-під варти індійського підприємця Прамода Міттала, молодшого брата власника "АрселорМіттал" мільярдера Лакшмі Міттала.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на боснійське видання Klix.

Прамод Міттал очолює наглядову раду компанії GIKIL, боснійські правоохоронці минулого тижня затримали за підозрою в організації та вчиненні злочину зі зловживання владою та службовими повноваженнями.

Суд виніс постанову про арешт терміном на місяць. Однак минулої ночі Міттал та ще двоє затриманих членів наглядової ради GIKIL залишили Боснію і вилетіли до Лондона.

Їх звільнили після виплата застави у розмірі трохи більше 3 мільйонів конвертованих марок (1,5 млн євро), а також відшкодувань за майновим позовом у сумі 11 млн. євро. Саме в таку суму слідчі оцінили нанесений державі збиток.

Вся сума була внесена батьком Прамода Міттала, Моханом Лал Мітталом. Суд не заборонив їм виїжджати з Боснії, однак у рішення є пункт, який зобов’язує з’являтися за повісткою суду або прокуратури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боснія і Герцеговина
powered by lun.ua