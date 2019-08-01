У Боснії звільнили брата мільярдера Лакшмі Міттала після виплати понад 12 млн євро

В Боснії відпустили з-під варти індійського підприємця Прамода Міттала, молодшого брата власника "АрселорМіттал" мільярдера Лакшмі Міттала.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на боснійське видання Klix.

Прамод Міттал очолює наглядову раду компанії GIKIL, боснійські правоохоронці минулого тижня затримали за підозрою в організації та вчиненні злочину зі зловживання владою та службовими повноваженнями.

Суд виніс постанову про арешт терміном на місяць. Однак минулої ночі Міттал та ще двоє затриманих членів наглядової ради GIKIL залишили Боснію і вилетіли до Лондона.

Їх звільнили після виплата застави у розмірі трохи більше 3 мільйонів конвертованих марок (1,5 млн євро), а також відшкодувань за майновим позовом у сумі 11 млн. євро. Саме в таку суму слідчі оцінили нанесений державі збиток.

Вся сума була внесена батьком Прамода Міттала, Моханом Лал Мітталом. Суд не заборонив їм виїжджати з Боснії, однак у рішення є пункт, який зобов’язує з’являтися за повісткою суду або прокуратури.