В Боснии освободили брата миллиардера Лакшми Миттала после выплаты более 12 млн евро

В Боснии отпустили из-под стражи индийского предпринимателя Прамода Миттала, младшего брата владельца "АрселорМиттал" миллиардера Лакшми Миттала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Klix.

Прамод Миттал возглавляет наблюдательный совет компании GIKIL, боснийские правоохранители на прошлой неделе задержали его по подозрению в организации и совершении преступления со злоупотребления властью и служебными полномочиями.

Суд вынес постановление об аресте сроком на месяц. Однако минувшей ночью Миттал и еще двое задержанных членов наблюдательного совета GIKIL покинули Боснию и вылетели в Лондон.

Их освободили после выплата залога в размере чуть более 3 миллионов конвертируемых марок (1,5 млн евро), а также возмещения по имущественному иску в сумме 11 млн евро. Именно в такую ​​сумму следователи оценили нанесенный государству ущерб.

Всю сумму внес отец Прамода, Мохан Лал Миттал. Суд не запретил им выезжать из Боснии, однако в решение есть пункт, обязывающий являться по повестке суда или прокуратуры.