У Раді Європи розкритикували Угорщину за недостатню боротьбу з корупцією

У Раді Європи розкритикували Угорщину за недостатні зусилля по боротьбі з корупцією і заявили, що боротьба з нею в парламенті і в судовій системі має посилитися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

В опублікованій сьогодні доповіді вказується, що тільки 5 з 18 рекомендацій, наданих Угорщині чотири роки тому, були виконані на задовільному рівні.

У своєму звіті GRECO робить висновок, що рівень дотримання рекомендацій Угорщиною є "глобально незадовільним", і тому країна буде як і раніше підпадати під процедуру недотримання GRECO.

Експерти також вважають, що "особливо розчаровує", що в багатьох випадках угорська влада не надала ніякої додаткової інформації, крім того, що "ніякого подальшого прогресу не було досягнуто".

"Реалізація рекомендацій щодо запобігання корупції щодо депутатів залишається неадекватною. GRECO настійно закликає угорську владу вжити рішучих заходів, щоб поліпшити нинішню систему цілісності парламенту, зокрема підвищити рівень прозорості та консультацій в законодавчому процесі, прийняти кодекс поведінки для членів парламенту", - йдеться у звіті.