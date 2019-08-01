В Совете Европы раскритиковали Венгрию за недостаточную борьбу с коррупцией

В Совете Европы раскритиковали Венгрию за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией и заявил, что борьба с ней в парламенте и в судебной системе остается недостаточной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

В опубликованном сегодня докладе указывается, что только 5 из 18 рекомендаций, предоставленных Венгрии четыре года назад, были выполнены на удовлетворительном уровне.

В своем отчете GRECO приходит к выводу, что уровень соблюдения рекомендаций Венгрией является "глобально неудовлетворительным", и поэтому страна будет по-прежнему подпадать под процедурк несоблюдения GRECO.

Эксперты также считают "особенно разочаровывающим", что во многих случаях венгерские власти не предоставили никакой дополнительной информации, кроме того, что "никакого дальнейшего прогресса не было достигнуто".

"Реализация рекомендаций по предотвращению коррупции в отношении депутатов остается неадекватной. GRECO настоятельно призывает венгерские власти принять решительные меры, чтобы улучшить нынешнюю систему целостности парламента, в частности повысить уровень прозрачности и консультаций в законодательном процессе, принять кодекс поведения для членов парламента", - говорится в отчете.