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Молоді поляки віднині можуть не платити податок на доходи

Четвер, 1 серпня 2019, 13:31

1 серпня у Польщі набув чинності закон про нульову ставку податку на доходи фізичних осіб для молоді віком до 26 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Від сплати цього податку звільняються понад 2 мільйони осіб, які працюють у Польщі за трудовим договором або договором підряду.

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Речник міністерства фінансів Павел Юрек сказав, що для того, аби відразу скористатися пільгою, треба подати працедавцеві письмову заяву. У ній слід написати, що працівнику ще не виповнилося 26 років, і його місячна зарплатня не перевищує першого податкового порогу, тобто не більше 85 тисяч 528 злотих (20 тисяч євро) на рік. 

Звільнення від податку діятиме протягом 5 місяців. Речник відомства додав, що особи, які не напишуть заяви працедавцеві, наступного року зможуть одержати повернення сплаченого податку. 

Це рішення є виконанням обіцянки прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Подібні правила діють, зокрема, в Бельгії, Франції та Чехії.

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