Молодые поляки отныне могут не платить налог на доходы

1 августа в Польше вступил в силу закон о нулевой ставке налога на доходы физических лиц для молодежи в возрасте до 26 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

От уплаты этого налога освобождаются более 2 миллионов человек, которые работают в Польше по трудовому договору или договору подряда.

Читайте также Польша вводит нулевой налог на доходы для молодежи до 26 лет

Представитель министерства финансов Павел Юрек сказал, что для того чтобы сразу воспользоваться льготой, нужно подать работодателю заявление. В нем следует написать, что работнику еще не исполнилось 26 лет, и его месячная зарплата не превышает первого налогового порога, то есть не более 85 тысяч 528 злотых (20 тысяч евро) в год.

Освобождение от налога будет действовать в течение 5 месяцев. Представитель ведомства добавил, что лица, которые не напишут заявление работодателю, в следующем году смогут получить возврат уплаченного налога.

Это решение является выполнением обещания премьер-министра Матеуша Моравецкого. Подобные правила работают, в частности, в Бельгии, Франции и Чехии.