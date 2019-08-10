В Німеччині вибухом знесли вежу на АЕС

У Німеччині за допомогою контрольованого вибуху знесли градирню атомної електростанції — споруду у вигляді вежі, призначену для охолодження води атмосферним повітрям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

АЕС в Мюльгайм-Керліху побудували у 1986 році, але через помилки при будівництві (не враховані усі ризики у випадку землетрусу) її відключили вже в 1988 році. Електростанція пропрацювала всього 13 місяців.

Фінальні роботи зі знесення градирні розпочалися о 14:25 у п'ятницю, а о 15:37 бетонна вежа розсипалася за лічені секунди.

До цього два екскаватори на дистанційному управлінні поступово прибирали V-подібні підпори біля основи градирні, поки вона остаточно не обвалилася.

Der Kühlturm des AKW Mülheim-Kärlich steht nicht mehr!

Er wurde am Freitag gezielt zum Einsturz gebracht. Beim Ende eines Symbols der Kernenergie in Rheinland-Pfalz war auch Politprominenz dabei. pic.twitter.com/DV3n5sUz9I — Naser Azizi (@AziziNaser87) August 9, 2019

В минулому величезна градирня домінувала в регіоні протягом десятиліть. Вона була навіть вищою, ніж Кельнський собор (157 метрів), розташований приблизно за 90 км.

Остаточне знесення вежі означає "кінець небезпечної ядерної енергії" у Райнланд-Пфальці, заявила прем’єр-міністр федеральної землі Малу Дреєр.