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В Германии взрывом снесли башню на АЭС

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В Германии взрывом снесли башню на АЭС

Суббота, 10 августа 2019, 15:20

В Германии с помощью контролируемого взрыва снесли градирню атомной электростанции - сооружение в виде башни, предназначенное для охлаждения воды атмосферным воздухом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

АЭС в Мюльхайм-Керлихе построили в 1986 году, но из-за ошибки при строительстве (не учтены все риски в случае землетрясения) ее отключили уже в 1988 году. Электростанция проработала всего 13 месяцев.

Финальные работы по сносу градирни начались в 14:25 в пятницу, а в 15:37 бетонная башня рассыпалась в считанные секунды.

До этого два экскаваторы на дистанционном управлении постепенно убирали V-образные опоры у основания градирни, пока она окончательно не рухнула.

В прошлом огромная градирня доминировала в регионе в течение десятилетий. Она была даже выше, чем Кельнский собор (157 метров), расположенный примерно в 90 км.

Окончательный снос башни означает "конец опасной ядерной энергии" в Рейнланд-Пфальце, заявила премьер-министр федеральной земли Малую Дрейер.

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