У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті

Десятки тисяч протестувальників вийшли на мирний мітинг у Бухаресті, щоб висловити спротив діяльності соціал-демократичного уряду Румунії з нагоди річниці насильницького придушення минулорічної демонстрації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протест був організований і підтриманий групами румунів, які працюють за кордоном, незадоволених корупцією, слабкою державною адміністрацією та спробами правлячої коаліції послабити судову систему.

Більше 20 000 людей вийшли на мітинг біля будівлі уряду, розмахуючи прапорами Румунії та Європейського Союзу і вимагаючи відставки кабінету міністрів.

За два з половиною роки перебування соціал-демократів при владі в країні відбулася велика кількість велелюдних мирних протестів.

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Єдиний насильницький протест стався в серпні минулого року, коли спеціальні сили поліції неодноразово застосовували сльозогінний газ і били протестувальників. За допомогою медиків тоді звернулися більше 400 людей.

Прокуратура почала розслідування з приводу надмірного застосування сили поліцією, але справа залишається невирішеною і через рік.