В Румынии десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственном протесте
Десятки тысяч протестующих вышли на мирный митинг в Бухаресте, чтобы выразить сопротивление деятельности социал-демократического правительства Румынии по случаю годовщины насильственного подавления прошлогодней демонстрации.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Протест был организован и поддержан группами румын, которые работают за рубежом, недовольных коррупцией, слабой государственной администрацией и попытками правящей коалиции ослабить судебную систему.
Более 20 000 человек вышли на митинг возле здания правительства, размахивая флагами Румынии и Европейского Союза и требуя отставки кабинета министров.
За два с половиной года пребывания социал-демократов у власти в стране произошло большое количество многолюдных мирных протестов.
Единственный насильственный протест произошел в августе прошлого года, когда специальные силы полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и избивали протестующих. За помощью медиков тогда обратились более 400 человек.
Прокуратура начала расследование по поводу чрезмерного применения силы полицией, но дело остается нерешенным и через год.