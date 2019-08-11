У Римі аварійно сів літак компанії Norwegian, його уламки пошкодили кілька авто

Невеликі фрагменти літака авіакомпанії Norwegian, який здійснив аварійну посадку в аеропорту Рима, впали на дахи і автомобілі міста Ф’юмічіно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Літак здійснив аварійну посадку невдовзі після зльоту.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, однак уламки розбили вікна кількох автомобілів. Окрім того, незначним чином пошкоджені виявилися навіть дахи кількох будинків.

Загалом уламки потрапили на 25 автомобілів і 12 будинків.

Boeing 787 з 298 пасажирами на борту, який прямував до Лос-Анджелеса, був змушений повернутися в аеропорт вильоту одразу після зльоту. У машини виникли проблеми з двигуном, окремі уламки сягали довжини у 5 см.

Аварійна посадка пройшла без проблем у присутності надзвичайних служб і пожежників. Пасажири літака не постраждали, їх пересадили на інші рейси до Сполучених Штатів.