Велика Британія планує інвестувати у проєкт вітроелектростанції, яка здатна забезпечити електроенергією 300 тисяч українських домогосподарств.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що країна інвестує 9,5 млн фунтів стерлінгів (близько 11,3 млн євро) у будівництво вітроелектростанції потужністю 200 мегаватів.

Місце, у якому її побудують, не розголошують з метою зміцнення енергетичних резервів України на тлі війни з Росією.

Очікується, що будівництво та експлуатацію нової вітроелектростанції здійснюватиме компанія Elementum Energy, зареєстрована у Великій Британії з офісами в Лондоні, Києві та Одесі.

"Поки Росія намагається занурити українців у темряву, Велика Британія допомагає Україні побудувати безпечну та стійку енергетичну систему, необхідну їй для майбутнього", – сказав Мілібенд.

Напередодні стало відомо, що Фінляндія та Норвегія оголосили про нові внески до Фонду підтримки енергетики України – 7,5 млн євро та 46,3 млн євро відповідно.

Також писали, що до Фонду підтримки енергетики України надійшов черговий внесок від Естонії у розмірі 50 тисяч євро.

Раніше до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Ірландії у розмірі 25 млн євро.