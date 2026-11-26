Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський мінімально випередив президента Кароля Навроцького у рейтингу довіри до політиків.

Про це свідчать результати опитування IBRiS для Onet, передає "Європейська правда".

У листопадовому опитуванні щодо довіри до політиків перше місце посів глава польської дипломатії Радослав Сікорський. Довіру до міністра закордонних справ висловили 45% респондентів. Це такий самий результат, як і в попередньому опитуванні.

Відразу за ним опинився президент Кароль Навроцький, якому довіряють 44,9% опитаних. У порівнянні з попереднім опитуванням це означає падіння на 1,1 процентного пункту. Таким чином, Навроцький втратив позицію лідера, яку займав з серпня 2025 року.

Однак перевага Сікорського є символічною. Різниця становить лише 0,1 процентного пункту, а отже, є значно меншою за похибку оцінки опитування. Тому не можна вважати, що міністр закордонних справ має статистично підтверджену перевагу над президентом.

Сікорський виглядав краще за Навроцького за показником недовіри. Негативні оцінки щодо глави МЗС становили 45,2%. У випадку президента цей показник становив 48,4%.

Результати Кароля Навроцького свідчать про помітну зміну порівняно з початком літа. У червні довіру до нього висловили 54,8% опитаних, а недовіру – 39,3%. Відтоді підтримка президента систематично знижується.

Третє місце в рейтингу зберіг спікер Сейму Влодзімеж Чажастий, якому довіряють 38,5% респондентів, що означає зростання на 1,5 процентного пункту.

Трохи нижче опинився Кшиштоф Босак. Лідер "Конфедерації" отримав 38,4% довіри, покращивши свій результат аж на 5,1 процентного пункту. Це найбільше зростання в листопадовому опитуванні.

П’яте місце посідає прем’єр-міністр Дональд Туск. Довіру до глави уряду висловили 37,4% опитаних, що на 1,2 процентного пункту менше, ніж у попередньому опитуванні.

Падіння показників зафіксував також Владислав Косіняк-Камиш – міністру національної оборони довіряють 35,9% респондентів. Це зниження результату на 3,8 процентного пункту.

Першу десятку замикає Ярослав Качинський. Голова партії "Право і справедливість" отримав 27,1% довіри, що означає покращення на 3,2 процентного пункту.

Найбільший негативний баланс у рейтингу має антиукраїнський політик Гжегож Браун. Довіру до цього політика висловлюють 22,9% респондентів, тоді як 69,7% опитаних йому не довіряють.

Опитування IBRiS для Onet було проведено 20–21 листопада 2026 року. Дослідження реалізовано методом CATI, тобто за допомогою стандартизованих телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютерної підтримки, на вибірці з 1100 дорослих поляків.

Інше опитування днями показало, що якби на парламентських виборах у Польщі партії виступили у складі двох блоків – лівоцентристського на чолі з "Громадянською коаліцією" та правого, до якого увійшли б "Право і справедливість" і "Конфедерації", – переміг би список під керівництвом Дональда Туска.

Також керівна "Громадянська коаліція" зміцнює лідерські позиції, а опозиційна "Право і справедливість" демонструє найнижчий рівень підтримки в історії.