Радника Джонсона звинувачують у лицемірстві через отримані ним субсидії ЄС – ЗМІ

Один з ключових радників прем’єра Британії Домінік Каммінгс, в завдання якого входить реалізація Brexit, був звинувачений у лицемірстві після того як з’ясувалося, що ферма, співвласником якої він є, отримувала субсидії ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Домінік Каммінгс, який допоміг розробити кампанію Vote Leave до референдуму в 2016 році, нині є одним з головних радників на Даунінг-стріт і лютим критиком Брюсселя.

В той же час згідно з базою даних Farmsubsidy.org, його родина отримувала субсидії ЄС з коштів, призначених на допомогу фермерам і землевласникам.

Зокрема, родина Каммінгса отримувала на свою ферму по 20 тисяч євро щороку. Загалом з коштів ЄС Каммінгси отримали 208 тисяч євро.

Описуючи сам принцип субсидій в 2015 році, Каммінгс писав: "Від державних закупівель до міжнародної торгівлі наше членство [в ЄС] підриває гарне управління і розумну політику і щорічно веде до втрати мільярдів".

Читайте також Британським урядовцям через Brexit скасували літню відпустку

"ЄС настільки бюрократичний і повільний, що не може швидко адаптуватися до викликів… він настільки повільний, що залишається застряглим у минулому з сільськогосподарськими субсидіями, вигаданими в 1950-х і 1960-х роках, які підвищують ціни для бідних, щоб субсидувати багатих фермерів, завдаючи шкоди сільському господарству в Африці", - заявляв він.

В офісі британського прем'єра відмовились коментувати інформацію про субсидії на ферму Каммінгса. А депутатка від ліберальних демократів Лайла Моран зазначила: "Це показує явне лицемірство Каммінгса, чия ферма вигребла сотні тисяч "абсурдних субсидій", які він так часто критикує".