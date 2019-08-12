Советника Джонсона обвиняют в лицемерии за полученные им субсидии ЕС – СМИ

Один из ключевых советников премьера Великобритании Доминик Каммингс, в задачи которого входит реализация Brexit, был обвинен в лицемерии после того как выяснилось, что ферма, совладельцем которой он является, получала субсидии ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Доминик Каммингс, который помог разработать кампанию Vote Leave к референдуму в 2016 году, сегодня является одним из главных советников на Даунинг-стрит и яростным критиком Брюсселя.

В то же время, согласно базе данных Farmsubsidy.org, его семья получала субсидии ЕС из средств, предназначенных для помощи фермерам и землевладельцам.

В частности, семья Каммингса получала на свою ферму по 20 тыс. евро ежегодно. Всего из средств ЕС Каммингсы получили 208 тыс. евро.

Описывая сам принцип субсидий в 2015 году, Каммингс писал: "От государственных закупок до международной торговли, наше членство (в ЕС) подрывает хорошее управление и разумную политику и ежегодно ведет к потере миллиардов".

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"ЕС настолько бюрократичный и медленный, что не может быстро адаптироваться к вызовам... он настолько медленный, что остается застрявшим в прошлом с сельскохозяйственными субсидиями, придуманными в 1950-х и 1960-х годах, которые повышают цены для бедных, чтобы субсидировать богатых фермеров в ущерб сельскому хозяйству в Африке", - заявлял он.

В офисе британского премьера отказались комментировать информацию о субсидиях на ферму Каммингса. А депутат от либеральных демократов Лайла Моран отметила: "Это показывает явное лицемерие Каммингса, чья ферма нагребла сотни тысяч "абсурдных субсидий", которые он так часто критикует".