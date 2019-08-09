Британським урядовцям через Brexit скасували літню відпустку

Всі спеціальні радники уряду Британії змушені скасувати свою літню відпустку на тлі нарощення Даунінг-стріт підготовки до "жорсткого" виходу з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Едді Лістер, один з найстарших помічників прем'єр-міністра Бориса Джонсона, розіслав на електронну пошту спеціальних радників у четвер увечері листа, у якому оголосив, що всі щорічні відпустки скасовуються до 31 жовтня – дня, коли Джонсон пообіцяв вийти з ЄС.

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Ті, хто вже здійснив бронювання відповідно до своїх планів, отримають компенсацію за витрачені гроші.

За словами джерел у британському уряді, більшість високопоставлених чиновників вже скасували свої плани на відпустку.

"Це серйозний час для країни. Ми всі неймовірно привілейовані мати ці робочі місця, тому ми повинні спокійно йти далі", - сказав один з чиновників.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня — незалежно від того, чи буде досягнута домовленість про угоду про Brexit.