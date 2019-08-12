Стурбовані британці запасають їжу в очікуванні Brexit

Близько 800 тисяч британців витратили 4,3 млрд євро, запасаючи їжу, напої та ліки на випадок, якщо вихід Сполученого королівства зі складу ЄС 31 жовтня спричинить проблеми з постачанням.

Такими є дані британської фінансової компанії Premium Credit, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Британці будуть у великому програші" в разі жорсткого Brexit, заявив у суботу голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який покидає посаду. "Ми (ЄС) добре підготовлені" до Brexit без угоди, додав він.

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Кількість порожніх магазинів у Британії досягла найвищого показника за чотири роки в липні, показали дані центру Springboard, пише Reuters.

Раніше повідомлялося, що вихід Великої Британії з ЄС без угоди порушить постачання продовольства на кілька тижнів або місяців через затримки в портах.

Як відомо, новий прем’єр Британії Борис Джонсон планує вивести країну з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї. Британія каже, що відповідальність за "жорсткий" Brexit понесе ЄС.