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Британія зіткнеться з дефіцитом продовольства у разі "жорсткого" Brexit

Середа, 7 серпня 2019, 13:19

Вихід Великої Британії з ЄС без угоди порушить поставки продовольства на кілька тижнів або місяців через затримки в портах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Великі ритейлери попереджають, що "жорсткий" Brexit буде надзвичайно проблематичним для галузі, оскільки більша частина свіжої продукції імпортується, а склади заповнюються до Різдва.

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Напередодні початкового терміну Brexit 29 березня супермаркети і роздрібні продавці працювали з постачальниками, щоб збільшити запаси товарів тривалого зберігання, включаючи макаронні вироби, воду в пляшках і туалетний папір.

Однак вони попередили, що свіжі фрукти і овочі, термін придатності яких становить кілька днів, не можуть довго зберігатися і що митні перевірки в найбільшому британському порту Дувр можуть привести до затримок постачань.

"Харчовий сектор абсолютно ясно дав зрозуміти, що вихід без угоди для нас є катастрофічним результатом", - заявив головний операційний директор Асоціації продовольчого харчування і напоїв Тім Райкрофт.

"Буде вибіркова нестача, і вона буде певною мірою випадковою, тому що все залежатиме від того, які вантажівки пройдуть, а які ні. Ми думаємо, що відбудеться серйозний збій, і він триватиме протягом декількох тижнів або місяців після нашого виходу", - додав він.

Як відомо, новий прем’єр Британії Борис Джонсон планує вивести країну з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї.

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