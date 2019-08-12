Членам ВПС Британії вперше дозволили носити бороди

Персоналу Королівських повітряних сил Британії (RAF) вперше дозволили відрощувати бороди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Цей крок допоможе розширити кадровий резерв, сприяти відкритості і допоможе нам зберегти наш висококваліфікований персонал", – стверджують у RAF.

Нові правила, які вступлять в силу з 1 вересня, дозволить службовцям "охайну, акуратно підстрижену, густу бороду".

RAF наполягають на тому, що службовцям все одно доведеться підтримувати високі стандарти зовнішнього вигляду.

"Недоглянуті або рідкі борідки неприйнятні", - сказав представник міністерства оборони.

Варто зазначити, що принц Гаррі для того, щоб одягнути форму ВПС на весілля, мусив просити про спеціальний дозвіл на її поєднання з бородою.

Заборона на бороди у Військово-повітряних силах і армії в цілому застосовується з практичних причин, оскільки у чоловіків з бородами були проблеми з використанням протигазів. Інша причина була естетичною, тому що неголені чоловіки не відповідали прийнятим серед віськових правилам моди.

Досі у британській армії бороди були дозволені тільки на флоті. У ВПС та інших формуваннях дозволялися тільки вуса.

Нагадаємо, місцева влада Каталонії визнала заборону носити бороду працівникам мережі ресторанів швидкого харчування Burger King такою, що порушує конституційні права персоналу.