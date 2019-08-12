Членам ВВС Великобритании впервые разрешили носить бороды
Персоналу Королевских воздушных сил Великобритании (RAF) впервые позволили отращивать бороды.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
"Этот шаг поможет расширить кадровый резерв, способствовать открытости и поможет нам сохранить наш высококвалифицированный персонал", - утверждают в RAF.
Новые правила, которые вступят в силу с 1 сентября, позволит служащим "опрятную, аккуратно подстриженную, густую бороду".
RAF настаивают на том, что служащим все равно придется поддерживать высокие стандарты внешнего вида.
"Неухоженные или жидкие бородки неприемлемы", - сказал представитель министерства обороны.
Стоит отметить, что принц Гарри для того, чтобы одеть форму ВВС на свадьбу, должен просить о специальном разрешении на ее сочетание с бородой.
Запрет на бороды в Военно-воздушных силах и армии в целом применяется по практическим причинам, поскольку у мужчин с бородами были проблемы с использованием противогазов. Другая причина была эстетической, так как небритые мужчины не соответствовали принятым среди военных правилам моды.
До сих пор в британской армии бороды были разрешены только на флоте. В ВВС и других формированиях разрешались только усы.
Напомним, местные власти Каталонии признали запрет носить бороду работникам сети ресторанов быстрого питания Burger King нарушающим конституционные права персонала.